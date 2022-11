Copa do Mundo 2022: Suíça vence Camarões na abertura do grupo do Brasil

A Suíça assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G da Copa do Mundo 2022, o mesmo da Seleção Brasileira. Os suíços venceram Camarões por 1 a 0, gol de Breel Embolo, no início do segundo tempo, no Estádio Al Janoub. Agora, a seleção europeia aguarda o jogo entre Brasil e Sérvia, às 16h, para saber se permanecerá em primeiro.

Camarões até foi melhor no primeiro tempo e obrigou o goleiro Sommer a salvar a Suíça. No entanto, gol do jogo foi marcado aos três minutos, quando Shaqiri fez jogada pela direita e cruzou rasteiro para Embolo, quase na pequena área. O jogador só teve o trabalho de empurrar para as redes.

A Suíça volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h, Estádio 974, contra o Brasil. Já a Seleção Camaronesa encara a Sérvia, na busca desesperada pela primeira vitória, no Estádio Al Janoub, às 7h do mesmo dia.