Em busca do hexa, Brasil estreia na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia nesta quinta (24)

Foi dada a largada! Nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), o Brasil parte em busca do hexa na Copa do Mundo de 2022. No estádio Lusail, no Catar, a seleção Canarinha enfrenta a Sérvia em jogo recheado de espectativas por parte da torcida brasileira e da mídia internacional.

Isso ocorre porque o Brasil chegou a Copa do Mundo do Catar com status de favorito ao título. Invicta nas Eliminatórias, a Seleção cresceu de desempenho e diminuiu a pressão da torcida por um título mundial, que não vem a 20 anos. Durante o processo de preparação da equipe, Tite, treinador que permaneceu a frente da Canarinha desde a Copa de 2018, teve a oporunidade de testar vários jogadores e variações táticas.

Dentro de campo, o destaque da Seleção fica por conta do setor ofensivo. Comandados por Neymar, craque do PSG, o Brasil é o time da Copa que possui mais atacantes convocados: nove. Entre eles se destacam Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison, que terminam em alta a temporada no futebol europeu.

Por outro lado, a Sérvia quer romper com a tradição de equipe modesta, adquirida nos últimos mundiais, e se apegar ao histórico vencedor contruído nos anos 80 e 90, quando ainda era chamada de Iugoslávia. Neste ano, as Águias Brancas tem tudo para passarem de fase pela primeira vez como país independente e se credencia como "segunda força" do Grupo G do Mundial.

Assim como no Brasil, os destaques da Sérvia estão no último terço de campo. Os atacantes Vlahovic e Mitrovic são as principais esperanças de gol dos Águias Brancas. Ambos são alimentados por Milinkovic-Savic e Tadic, meiocampistas que se destacaram no futebol europeu nas últimas temporadas.

Ficha técnica:

Brasil x Sérvia

1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2022

Data: 24 de novembro

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Arbitragem: Alireza Faghani (IRA)

Auxiliares: Mohammadreza Mansouri (IRA) e Mohammadreza Abolfazli (IRA).

Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

AVAR: Muhammad Bin Jahari (Cingapura)

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Tite.

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Stefan Mitrovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic e Tadic; Jovic e Vlahovic. Técnico: Dragan Stojković