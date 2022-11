Sérvia na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do primeiro adversário do Brasil

A Sérvia é uma das principais candidatas a surpreender o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2022. Também presente no grupo da Seleção no Mundial de 2018, a equipe do leste europeu ganhou nos últimos quatro anos reforços de jogadores bastante habilidosos. Por conta disso, os sérvios despontam como um dos favoritos à uma vaga nas oitavas de final.

Em 2018, entretanto, a realidade da Sérvia era bem diferente. Com uma equipe envelhecida, os Águias Brancas não passaram da fase de grupos na Rússia, acumulando derrotas para Suíça e Brasil, mas vencendo a Costa Rica. Da última Copa para cá, o time sérvio convocou vários jogadores novos, destaques em times europeus. Confira:

Como a Sérvia se classificou para a Copa?

A Sérvia fez parte do grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, e enfrentou as seleções de Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. A seleção nacional terminou a classificatória invicta, com seis vitórias e dois empates, e ficou em primeiro lugar da chave, se classificando diretamente para o Catar. Já Portugal, segundo colocado do grupo, obteve a vaga no Mundial apenas na repescagem.

Últimos jogos da Sérvia antes da Copa

Os últimos jogos da Sérvia antes da Copa do Mundo de 2022 foram pela Liga das Nações. Os Águias Brancas terminaram o torneio na liderança do Grupo 4 da Liga B e garantiram o acesso à elite europeia na próxima temporada. Na competição, a equipe do leste europeu enfrentou Noruega, Eslovênia e Suécia, conquistando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Antes do Mundial do Catar, a seleção ainda enfrentará o Bahrein nesta sexta-feira (18), às 12h30.

Quais os principais jogadores da Sérvia?

Os destaques da seleção da Sérvia jogam no meio de campo e no ataque. As estrelas da equipe são o jovem atacante Dusan Vlahovic, de apenas 22 anos, que é titular da Juventus, e o meia Dusan Tadic, de 33 anos, que veste a camisa do Ajax. O elenco ainda conta com coadjuvantes de luxo, como o volante da Lazio Milinkovic-Savic, de 27 anos, e o centroavante Aleksander Mitrovic, de 28, que joga no Fulham, da Inglaterra.

Jogos da Sérvia na Copa:

Brasil x Sérvia. Data e horário: 24/11/2022, às 16h (de Brasília). Local: Estádio Lusail (Lusail, CAT).

Camarões x Sérvia. Data e horário: 28/11/2022, às 7h (de Brasília). Local: Estádio Al Janoub (Al Wakrah, CAT).

Sérvia x Suíça. Data e horário: 02/12/2022, às 16h (de Brasília). Local: Estádio 947 (Doha, CAT).

Time base: V. Milinkovic-Savic; M.Veljkovic, S. Mitrovic e S. Pavlovic; A. Zivkovic, S. Lukic, I. Ilic e F. Kostic; D. Tadic, A. Mitrovic e D. Vlahovic. Técnico: Dragan Stojković.