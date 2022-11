Copa do Mundo 2022: vitória do Brasil contra Sérvia vira festa nas ruas de Belém

Contando com uma atuação mais ofensiva no segundo tempo, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 x 0, na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Comemoração garantida para quem conseguiu uma folguinha no horário do jogo e se reuniu com amigos, família, colegas de trabalho ou mesmo estranhos na torcida. Nas ruas, casas, clubes, empresas, bares e restaurantes havia alguém com algum aparelho ligado e acompanhando a partida, sofrendo a cada gol perdido e vibrando com os dois gritos liberados após um primeiro tempo reprimido.

Na sede do Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas, dezenas de moradores se reuniram para acompanhar o jogo transmitido em telões. Havia mesas, cadeiras e tendas para acomodar os torcedores jurunenses e convidados. Trajando as cores oficiais da bandeira brasileira e adereços únicos, os torcedores puderam gritar, xingar, criticar, dar palpites, rir, celebrar, vibrar e gritar "UUUHHH", "ÉGUA" ou "PEGA!" a cada lance. Foi uma tarde de diversão garantida. Alegria para quem acertou o placar nos bolões.

O Voo do Pombo Richarlison, autor do gol que selou a vitória da estreia na Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 (Tarso Sarraf / O Liberal / Direto do Catar)

Nos bares do bairro da Pedreira, muita gritaria ao passo que a conta das mesas aumentava. Música, risos e festa. Na travessa Angustura, moradores se reuniram na casa dos vizinhos para acompanhar a TV colocada na calçada com caixa de som e tudo. Ao final do jogo, começaram as discussões e análises dos especialistas de futebol da temporada. Para uns, a Seleção brilhou como se esperava. Para outros, pode melhorar para os próximos jogos.

"Ainda falta mais entrosamento. Foi só no segundo tempo que começaram a melhorar. Nota sete. Acredito que podemos chegar na final", avaliou o senhor Elias Silva, morador do Jurunas. Mas ninguém resistiu ao "voo do Pombo", o lance de Richarlison.

MIlson Oliveira, pai do Ícaro, estava feliz em ver a Copa com o menino. "Graças a deus estreou a primeira copa com pé direito, né, papai? No meu ponto de vista... primeiro jogo foi de cautela e um pouco de sufoco, mas deu tudo certo no final. Para o segundo jogo, ainda acho que vai ser acirrado, mas vamos sair com a vitória de novo. Nome do jogo: Vini Jr.! Jogou muito", comentou.