Copa do Mundo de 2022: Neymar tem entorse no tornozelo e ficará em observação nas próximas 24h

As próximas horas serão de observação da comissão médica brasileira em relação a lesão de Neymar. De acordo com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o jogador será observado nas próximas 24 horas. A partir disso, será definido se o atleta continua ou não na Copa do Mundo de 2022.

"O Neymar teve uma entorse no tornozelo direito, um trauma direto quando o joelho do adversário fez um movimento ocasionando a entorse. Ele apresentou um pouco de inchaço no tornozelo, iniciamos o tratamento com gelo no banco e ele seguiu agora o tratamento na fisioterapia. Não existe nenhum exame de imagem marcado. Se existir necessidade, faremos. Mas isso será decidido a medida da avaliação dele amanhã. A expectativa é de observação. Qualquer coisa que falarmos de evolução, da sequência dele, é prematura. Não temos nenhuma resposta, é importante aguardar", disse Rodrigo Lasmar.

Segundo o médico da Seleção, outro jogador que saiu da estreia do Brasil lesionado foi Danilo. O lateral teve uma pequena entorse no joelho, mais leve, de acordo com Lasmar, e também ficará em observação.

"Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Uma entorse mais leve, incomodou bastante no final do jogo, mas já apresentou uma pequena melhora e também iniciou o tratamento. Como o Neymar, terá um acompanhamento mais próximo", informou.

O Brasil venceu a Sérvia nesta quinta-feira (24) por 2 a 0, no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. A próxima partida do Brasil no Mundial será na segunda-feira (28), contra a Suíça, no estádio 974, às 13h (de Brasília).