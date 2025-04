Córdoba x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores

Central Córdoba x Deportivo Táchira disputam hoje, quinta-feira (24/04), a 3° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Central Córdoba x Deportivo Táchira ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Central Córdoba passou por um empate sem gols com LDU Quito e por uma vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo.

Já o Deportivo Táchira passou por uma derrota de 1 a 0 para o Flamengo e outra de 2 a 0 para o LDU Quito.

Central Córdoba x Deportivo Táchira: prováveis escalações

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Florentín, Galván, Perello, Gómes e Angulo; Heredia. Técnico: Omar de Felippe.

Deportivo Táchira: Camargo; Vivas, Camacho e Maidana; Sosa, Calzadilla, Requena e Tamiche; Rosales, Saggiomo e Cano. Técnico: Edgar Pérez Greco.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Deportivo Táchira

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 24 de abril de 2025, 19h