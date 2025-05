VÍDEO: Hadballa se revolta com camisa vermelha da Seleção: 'Vermelho é a cabeça do meu p*'

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, usou as redes sociais para criticar os rumores de que a Seleção Brasileira poderia adotar uma camisa vermelha como segundo uniforme para a Copa do Mundo de 2026. A informação, divulgada inicialmente pelo site especializado Footy Headlines, causou polêmica entre torcedores e foi posteriormente desmentida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em um vídeo publicado no Instagram, Hadballa respondeu a um seguidor que perguntou sua opinião sobre a suposta nova camisa vermelha. Sem medir palavras, o ex-BBB reagiu com indignação: “O que eu acho é que vermelha é a cabeça do meu peru. Acho não, tenho certeza", declarou.

"Isso aí comigo não vai ganhar pauta, não. Isso aí é uma falta de respeito que a fornecedora de material da Seleção Brasileira está fazendo, colocando isso em pauta. Deveria até ser punido”, disse.

"A CBF teria que tomar uma providência urgente quanto a isso, porque levantar uma hipótese dessa aí é cuspir na nossa história, na nossa tradição do país do futebol, como nós somos conhecidos, mundo afora. Então para mim isso não vai nem ganhar força", completou. "E vermelho é a cabeça do meu peru. Pronto, só isso. Falei e estou leve."

Entenda a polêmica

Os boatos sobre a adoção do vermelho no uniforme da Seleção começaram após o site Footy Headlines, conhecido por antecipar modelos de camisas de clubes e seleções, divulgar que a tradicional camisa azul, usada desde a Copa de 1958, seria substituída por uma peça vermelha. A especulação foi suficiente para gerar reações negativas nas redes, com muitos torcedores e influenciadores expressando desaprovação.

Na última terça-feira (29), a CBF emitiu uma nota oficial desmentindo qualquer alteração nas cores dos uniformes da Seleção Brasileira para o próximo Mundial.

De acordo com a nota divulgada, "nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção".

A entidade também reforçou que segue comprometida com o estatuto da instituição, que valoriza as cores tradicionais da bandeira nacional — amarelo, azul, verde e branco — e que a nova coleção de uniformes ainda será definida em conjunto com a fornecedora oficial, a Nike.