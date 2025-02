Hadballa de volta ao BBB? Web especula entrada de paraense após pista misteriosa no BBB 25

Na noite desta terça-feira (25/02), as redes sociais foram tomadas por especulações sobre a possível volta do paraense Hadson Nery, conhecido como Hadballa, ao Big Brother Brasil. A teoria surgiu após o personagem RoBBB do Mal exibir uma lista enigmática no Death Note, contendo os nomes de Hadballa, Kerline Cardoso e Victor Hugo, o que levou fãs do reality a cogitarem um retorno surpresa dos ex-BBBs ao jogo.

Hadson participou do BBB 20, uma edição marcada pela dinâmica entre homens e mulheres na casa. Ex-jogador de futebol e treinador, o paraense ficou conhecido pelo envolvimento em polêmicas, sendo eliminado com alta rejeição de 79,71% dos votos do público, após desentendimentos com algumas participantes da edição. Desde então, seguiu carreira como influenciador e participou do reality A Fazenda 14, onde chegou à final.

A menção ao nome de Hadballa na lista do RoBBB do Mal gerou reações imediatas nas redes sociais. Internautas questionaram se o BBB 25 traria de volta ex-participantes como parte de uma reviravolta no jogo, especialmente após a brincadeira com o termo "BBB All Star" em postagens de fãs.

Outros especulam que o trio possa entrar na casa para participar do próximo Sincerão, avaliando o desempenho dos confinados do BBB 25.

Até o momento, a produção do programa não confirmou nenhuma dinâmica especial envolvendo ex-brothers.