Ex-BBB paraense, Hadballa recebe proposta para vender cueca usada

Após aderir às plataformas de conteúdo adulto, onde disponibiliza vídeos e fotos sensuais, o ex-BBB paraense Hadson Nery vem descobrindo as peculiaridades do público que acessa os conteúdos privados. Nesta terça-feira (25), ele usou os Stories do Instagram para compartilhar com os seguidores o desejo de um fã que estaria interessado em comprar uma cueca usada dele.

"O senhor vende cueca usada? Por favor, dá um valor?", questionou a pessoa, que não foi identificada. Hadson cobrou R$ 300,00 pelo item.

Após mostrar um trecho do diálogo trocado com o fã entusiasmado por meio do Direct, o paraense concluiu: "Eu vou dormir, senão vou acabar vendendo cueca na madrugada".

A proposta recebida por Hadson Nery rapidamente viralizou nas redes sociais. “Gente, tem que ter muita coragem em fazer uma proposta dessas né? Pelo amor de Deus”, comentou uma seguidora. “As pessoas se humilham por tão pouco né? Incrível! Tem que ter coragem”, disse outra. “kkkkkkkkkkkk eu tô rindo muito! Se fosse ele eu vendia, não to recusando 300 reais“, comentou uma terceira.

Em entrevista ao G1, em maio deste ano, Hadballa, como ficou conhecido, revelou ter faturado o valor do prêmio do reality em que participou em apenas 5 meses produzindo para as plataformas de conteúdo adulto. O ex-BBB enfrentou problemas financeiros depois de sair do reality da TV Globo no auge da pandemia de coronavírus.



