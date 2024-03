Hadson Nery compara participação no BBB com trajetória de Davi e revela ter sofrido ameaças

O polêmico ex-BBB 20, Hadson Nery, também chamado de Hadballa, mais uma vez deu o que falar nas redes sociais ao comparar a própria participação no reality com a trajetória de Davi no BBB 24. Em uma entrevista, o ex-jogador comentou sobre não torcer para o baiano e também disse ter sofrido ameaças de alguns fãs do atual favorito do público.

“Eu não acredito muito nessas coisas que acontecem, bizarras. Derrubar conta, ameaça de morte, eu não sei até que ponto isso realmente é de fato é realidade, tá entendendo? A ameaça hoje, na internet, para mim, não é justo. Lógico, não incentivo ninguém a ficar ameaçando o outro, nem nada, quanto mais de morte. Porém, assim, pra mim, eu não ligo para isso”, falou.

Jogando lenha na fogueira, Hadson ainda criticou o jogo de Davi. “O cara não tem jogo, não tem tática, não tem nada. Eu não sei o porquê desse fanatismo todo, dessa torcida toda, mas entendo que ele foi o cara que mais sofreu dentro da casa. Então, por isso que tem essa notoriedade”.

Hadson ainda foi questionado sobre uma resposta que deu a uma seguidora nas redes sociais sobre Davi: “Não me acho melhor e nem pior [que ele]. Cada um com a sua história. Não compactuo com os erros que ele está cometendo e as pessoas teimam em não ver. Porém não sou contra a pessoa, mas [contra] o jogo dele”, declarou.