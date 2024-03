BBB 24: Hadson Nery chama Alane de falsa e expõe opinião sobre outros brothers

Hadson Nery, que integrou o elenco do BBB 20, usou as redes sociais na sexta-feira (13), para comentar o que tem achado de alguns participantes do Big Brother Brasil 2024. O ex-brother usou o famoso bordão ‘falei tô leve’ para expor a opinião ‘sincerona’ e criticar os confinados. A paraense Alane foi descrita como “Mais falsa que nota de 3 reais” por Hadballa.

O paraense e ex-BBB compartilhou uma publicação no X/Twitter onde estão Davi, Alane, Matteus e Beatriz. Na foto o quarteto é apontado como um suposto G4 para chegar ao final do programa. No entanto, essa não é a opinião de Hadson.

“Nessa foto temos : um chato pra Karalho, insuportável! Temos uma mais falsa que nota de 3 reais! Temos um bobo da corte! E pra finalizar o luva de pedreiro do Braz… que ninguém aguenta mais a mesma coisa sempre #faleitoleve”, disse ele.

(Imagem: redes Sociais)

Os internautas fãs dos participantes não se agradaram com o comentário de Hadson e fizeram várias críticas ao ex-BBB 20. “Falou o que saiu rejeitado pelo público”, disse um. “Infelizmente você não quer reconhecer, mas se vc estivesse no BBB24 estaria tocando o terror junto com Davi nesses camarotes folgados”, afirmou outro. “É q vc tem mta moral p falar alguma coisa né?”, escreveu outra.