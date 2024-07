Netflix chega a Belém e escolhe Vila da Barca como cenário de nova série; veja as cenas

A equipe de produção da série 'Pssica', da Netflix, baseada na obra do escritor paraense Edyr Augusto, está em Belém desde o final de junho para gravar diversas cenas. Com direção de Fernando Meirelles, o mesmo diretor do filme "Cidade de Deus", e de seu filho Quico Meirelles, a produção da série escolheu a comunidade Vila da Barca, no bairro do Telégrafo como pano de fundo.

Na terça (23) e quarta-feira (24) as gravações entraram pela madrugada. Uma residência local serviu de cenário para as gravações e houve cenas externas durante a noite. No vídeo, obtido com exclusividade pelo O Liberal, a produção usou veículos dos próprios moradores nas cenas, que mostram os personagens chegando à casa. Alguns moradores da área foram contratados como figurantes e receberam cachês em torno de R$ 150 e R$ 200. A produção tem como protagonista a atriz paraense Domithila Catete, além dos atores Lucas Galvino e Marleyda Souto. Veja:

A produção da série chegou a pedir que os moradores mantivessem as luzes das residências acesas durante a noite, o que foi atendido pela comunidade. "Eles foram bem atenciosos, sempre gratos e educados com a comunidade, pediram para colaborarmos com o silêncio na hora das gravações e pediam desculpas pelo incômodo", disse uma moradora, que preferiu não se identificar. A série conta a história de três personagens que acreditam serem vítimas de uma "pissica", que significa maldição no linguajar do paraense.

A equipe já gravou cenas nas praças da Bandeira e do Carmo, em Belém. Ainda estão previstas gravações na Ilha das Onças, em Barcarena.

Confira a sinopse da Série 'Pssica'

Vivido por Lucas Galvino, Preá é o chefe de uma gangue que atua nos rios da região e que precisa, de alguma forma, fazer as pazes com seu destino. Mariangel, interpretada por Marleyda Souto, busca vingança por uma morte na sua família. Janalice, a personagem protagonista, vivida por Domithila Catete, é uma jovem vítima de tráfico humano. Quando menos esperam, suas vidas se entrelaçam nos rios da Amazônia atlântica. A previsão de lançamento da série é para 2025.