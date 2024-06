‘Pssica’: Quico Meirelles fala com exclusividade sobre a série baseada no livro de Edyr Augusto

‘Pssica’, o grande sucesso do escritor paraense Edyr Augusto, vai ganhar uma adaptação para a televisão em uma minissérie de quatro episódios na Netflix. Trazendo o mesmo título do livro, a produção vai apresentar uma história violenta e com temáticas pesadas, como o tráfico de mulheres, que se passa em várias regiões do Pará.

A obra audiovisual está sendo dirigida por Quico Meirelles, filho do renomado diretor Fernando Meirelles (Cidade de Deus). O jovem diretor conta que seu pai teve o primeiro contato com o livro em 2016 e já naquela época surgiu a ideia de adaptar a história para um filme. Esta missão, no entanto, acabou caindo no colo de Quico, que também se apaixonou pela história da obra literária.

“É um livro curto, de 90 páginas, mas que é muito intenso, é uma metralhadora, a prosa do Edir é muito ágil e muito apaixonante. Você mergulha e não dá para parar de ler. Meu pai decidiu comprar os direitos na época, mas optou por não dirigir, por ser uma história muito violenta. Foi então que fui convidado”, explica o diretor.

Quico Meirelles ao lado do escritor paraense Edyr Augusto, autor de 'Pssica' (Foto: Felipe Souto Maior)

O diretor afirma que ele precisou lutar por anos para conseguir viabilizar a adaptação de Pssica, um feito que só foi conquistado no final de 2022 e acabou mudando os planos iniciais de se fazer um filme.

“Inicialmente iria ser um longa. Tentamos vender por bastante tempo, de 2017, até 2022, tentamos, tentamos e ninguém topava. O tema é bem pesado, então tivemos dificuldade de conseguir vender. No fim de 2022, apresentamos para a Netflix, mas eles acharam que não funcionava um longa para eles, mas disseram: ‘olha, se vocês adaptarem isso para uma minissérie, a gente tem interesse’. Aí fechamos com eles uma série de quatro episódios baseados no Pssica”, afirma Quico.

Personagens Amazônicos

A série irá acompanhar a história de três protagonistas, que são tomadas por uma pssica, uma espécie de maldição popularmente conhecida pelos paraenses. Ao entrar em suas vidas, a pssica vai entrecruzar suas histórias e conectá-las ao longo da narrativa.

Uma dessas protagonistas se chamará Janalice e será interpretada por uma atriz de Belém. De acordo com Meirelles, a escolha de um talento paraense foi importante para a construção da história e da identidade visual da série, que irá se aprofundar na regionalidade e cultura amazônica.

“É uma menina de 19 anos, de Belém, uma atriz brilhante, que tem um olhar muito forte e que conhece esse universo, porque tem a cultura paraense dentro dela e é como a nossa personagem tem que ser. No nosso elenco há pessoas do Norte, Nordeste tentamos trazer caras autênticas com rostos que a gente não tenha visto muito porque isso dá uma autenticidade para a história”, salienta o diretor.

As filmagens da série devem começar no mês de julho e se estenderem até o fim de setembro. Segundo o diretor, as cenas serão filmadas em diversas localidades do Pará, uma decisão que irá trazer mais dinamismo para a narrativa.

“Uma coisa interessante é a forma como a gente construiu essa adaptação, porque muitas séries têm locações principais, como a casa de um personagem, a casa do outro, a história sempre volta para os mesmos lugares. A nossa história é diferente, ela tá sempre em movimento. Começa num lugar, numa comunidade ribeirinha, vai para Belém, centro bem urbano, de lá vai pro Marajó, de lá vai pra Caiena, então é uma história que tá sempre se mexendo”.

Mergulho na Cultura Paraense

Para adentrar fundo na cultura amazônica e imprimir suas características em tela, a equipe de produção de Meirelles vem passando longos períodos em Belém. O diretor afirma que está adorando a experiência e se aprofundando ainda mais no modo de vida amazônico.

“Tá sendo um prazer enorme, to muito apaixonado pela cidade, e por esse modo de viver amazônico, essa presença muito forte da floresta na vida das pessoas. E a gente tá indo muito para as comunidades ribeirinhas, Combu, Ilha das onças, nos furos, a gente tem uma parte grande da história que se passa nos furos dos rios, igarapés, esse volume de água monumental, essa proximidade com esse universo é muito forte e tá sendo muito o rico viver isso e sentir isso”, conclui o diretor.

Pssica ainda não tem data definida de estreia, mas a expectativa é que a minissérie seja lançada na Netflix em meados de 2025.