BBB 24: O que é o ‘Tá com Nada’? Entenda como funciona a dinâmica

Na última semana, o BBB 24 "pegou fogo" após uma discussão sobre comida. O desentendimento começou em uma conversa sobre os integrantes da Xepa comerem no Vip e, com isso, levarem a casa toda para o "Tá com Nada".

No quarto gnomo, o 10° eliminado Rodriguinho, que estava na Xepa, comentou que não queria bolo de aniversário. Caso alguém fizesse, o pagodeiro afirmou que chutaria o bolo. Pitel então respondeu: "Come. Posso dar uma sugestão? Vai todo mundo para o ‘Tá com Nada’.

VEJA MAIS

O que é o ‘Tá com Nada’?

Deixar a casa toda no ‘Tá com Nada’ significaria deixar os participantes em uma versão de Xepa, com todos os confinados nela. A dinâmica surgiu no BBB 15, quando os brothers foram organizados em grupos ‘Tá com Nada’ e ‘Tá com Tudo’. Na edição, toda a casa chegou a ser punida por perda de estalecas, e a produção até lacrou a geladeira.

Foi apenas no "BBB 20 que aconteceu a divisão entre Xepa e Vip, escolhidos pelo Líder da Semana.

Quais punições levam ao ‘Tá com Nada’?

Os grupos Xepa e Vip são escolhidos durante a consagração do Líder da Semana. Os participantes selecionados terão acesso a uma cozinha específica e a todos os alimentos ali presentes. Por consequência, os outros participantes vão para a Xepa, com acesso apenas a alimentos básicos.

Os grupos devem permanecer separados e ninguém da Xepa pode comer no VIP ou alguma comida do quarto do Líder. O inverso também é válido e a restrição inclui também água do bebedouro errado ou uso dos utensílios da cozinha do outro grupo. Ou seja, basta um pedaço da comida do grupo alheio para toda casa ir para o "Tá com Nada".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)