BBB 24: No Queridômetro, Alane recebe emoji de cobra de Yasmin: 'Falsa do caralh*' 🐍

Após a treta das estalecas, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet distribuíram emojis negativos a Alane no Queridômetro desta quinta-feira (29). Após o Raio-X, as sisters conversaram sobre a avaliação no confessionário.

O Queridômetro é uma avaliação anônima diária feita pelos brothers em relação aos seus colegas de confinamento. Wanessa revelou que deu o emoji de coração partido a paraense. "Que que eu dei? Eu dei coração quebrado para Alane...", relembra a cantora. Yasmin interrompe: "Dei cobra para todo mundo e vômito para o Davi."

"Dei cobra para Alane, acho ela uma falsa do caralh*, isso sim. Coração quebrado não", completa Yasmin. 🐍

VEJA MAIS

Além dos emojis negativos de Yasmin e Wanessa, pela primeira vez Alane recebeu apenas quatro corações na dinâmica. Confira o queridômetro completo de Alane nesta quinta-feira (29):

• ❤️ Beatriz, Matteus, Isabelle e Leidy

• 🍪: Raquele, Davi e Giovanna

• 🎯 Fernanda e Bin Laden

• 🐍: Lucas Henrique e Yasmin

• 💔: Wanessa Camargo e Michel

• 🧳 : Pitel

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)