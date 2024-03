BBB 24: Alane briga com Yasmin e Wanessa por estaleca e Davi chama sister de falsa

O clima esquentou na noite desta quarta-feira (28) entre os brothers na casa do Big Brother Brasil 24. Alane escutou Yasmin debochando de outra punição sofrida por ela e foi tirar satisfação com a loira. Mais cedo, Yasmin sofreu punição gravíssima no BBB 24 que a fez perder 500 estalecas após entrar no Confessionário para fazer o Raio-X após o cronômetro zerar.

"Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça de uma pessoa que faz isso de propósito. Eu não sei se vocês querem mesmo ir para o "Tá Com Nada ou Não" ou passar a mão na cabeça de alguém, de verdade. Eu tava lá em cima e eu ouvi vocês gritando. Eu errei agora, mereci as menos 50 [estalecas], mas eu jamais faria isso de propósito", afirmou Alane.

Wanessa se intrometeu e começou a gritar com a Alane defendendo Yasmin. Davi saiu em defesa de Alane. A cantora se irritou e mandou o Davi não se meter na briga e os dois começaram discutir.

Wanessa começou a reclamar de Davi ficar gritando. Alane saiu em defesa do baiano, falando que ela esperou 50 dias para falar isso. Davi revidou dizendo que o botão da desistência ta ali e para ela ganhar uma prova e botar ele no Paredão e chamou Wanessa de falsa.

Wanessa disse que não dá para torcer para o Davi ganhar R$ 3 milhões, porque ele é tóxico e Michel diz que a conta dele ainda vai chegar.