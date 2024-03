BBB 24: Davi não reconhece Deborah Secco e pergunta se atriz participou de ‘Terra e Paixão’

Deborah Secco surpreendeu os brothers do BBB 24 na manhã desta quarta-feira, 28. Alguns ficaram animados com a presença da atriz, mas Davi, nem tanto. O baiano pensou que a famosa atriz brasileira fosse uma participante de outro país dentro do jogo.

“Ela fez Terra e Paixão, não né?”, perguntou o motorista de aplicativo. Matteus e Alane responderam que não e explicaram que a atriz é “muito famosa” e que fez muitos filmes e novelas. “Eu não sei quem é, velho. Devo saber que é, mas, se eu ver, eu devo saber quem é. Só se eu ver, cara”, disse Davi. “Com certeza absoluta tu sabe. É que agora tu não deve ter reconhecido”, respondeu Alane Dias.

VEJA MAIS

“Para mim, era uma gente nova que chegou, de participante. Participante que veio da Inglaterra, de outro país, de outro estado”, completou ele. "É porque, como tu só viu o BBB do ano passado, aí, tu já achou que era", disse a paraense.

"Ano passado foi Fiuk, não foi? Que entrou?”, brincou Beatriz. "Cauã Reymond, menina, entrou aqui e comeu goiabada com Alface", continuou ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)