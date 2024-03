BBB 24: Rodriguinho diz que quer dar soco em Davi e critica aparência do brother

Após o Sincerão da noite de segunda-feira (26), Rodriguinho confessou aos amigos de confinamento que está sem paciência com Davi. Depois do baiano seguir a dinâmica do Big Brother Brasil 24 e colocá-lo como alguém desprezado dentro da casa, o cantor ficou irritado ao receber a tinta amarela na cabeça e revelou para Pitel, Yasmin, Michel e Fernanda que queria poder dar um soco no motorista de aplicativo.

Rodriguinho recebeu o "símbolo de desprezo" porque Davi e Isabelle, os mais desprezados pelos brothers que estavam dentro da casa, ganharam o direito de escolher em consenso alguém da sala para receber a mesma consequência. Rodriguinho foi o escolhido pela dupla.

No quarto Gnomo, o cantor de pagode falou sobre a indignação após ouvir Davi chamá-lo de péssimo jogador.

"Ele [Davi] é um idiota. Estou me sentindo um imbecil. E ouvir um moleque desse falando e não poder nem dar um soco na boca dele. [...] Disse que meu jogo é fraco, que já falou isso na minha cara", reagiu Rodriguinho.

Em seguida, o artista demonstrou aos confinados do quarto como responderia a Davi, se pudesse. Segundo Rodriguinho, a casa inteira acha o baiano um "babaca e ninguém fala". O pagodeiro disse ainda que o jogo do motorista e de Isabelle "é uma b*sta" e falou sobre a aparência do amigo da cunhã-poranga.

"Você só vive para dançar. Quer isso, quer seguidor. É uma b*sta o seu jogo, sim. Você é uma m*erda, nem sua mãe tem orgulho de você", falou sobre Isabelle. "Você é um desgraçado, não sabe de nada. Não sabe falar, não sabe se vestir. Você não presta para nada. Você é feio para c*aralho, por isso eu voto em você", exclamou sobre Davi, alegando que o brother deseja ouvir isso.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)