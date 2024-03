BBB 24: Fernanda diz que ficará sozinha na casa se Rodriguinho for eliminado

Brothers do quarto Gnomo, no BBB 24, conversaram sobre a possibilidade da saída de Rodriguinho no Paredão desta terça-feira (27). Fernanda lamentou e disse que ficará completamente sozinha, caso o pagodeiro seja eliminado.

VEJA MAIS:

"Se você sai, Rodrigo, eu fico completamente sozinha aqui", declara Fernanda. "Pitel já está entregue à diversão, à interação, à folia com todo mundo. Eu estou tão focada no que eu quero, eu não estou preocupada em criar laços", completa.

Rodriguinho tentou acalmar a aliada e insistiu que ela deve se voltar para o jogo.

"Mas é isso que você tem que fazer, continuar focada", disse Rodriguinho. "É, mas continuo sozinha. Não ganhei nenhuma das últimas provas", lamenta Fernanda.