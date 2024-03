BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (27/02)? Tretas, planos e brothers tensos

O Sincerão desta semana mexeu com os ânimos da casa. A dinâmica foi protagonizada pela Líder, Beatriz, o Anjo, Michel, e os emparedados da semana, Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho, que ficaram na sala. Todos os outros foram para área externa da casa e receberam baldes com gosma, quando apontados com os alvos negativos.

Durante a madrugada desta terça-feira (27), os brothers tretaram, repercutiram sobre o jogo e até planejaram colocar toda a casa no Tá com Nada. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Lucas Buda x Davi

Após se sujar mais de uma vez na dinâmica, Davi toma banho e começa a reclamar. Enquanto o baiano fala com Isabelle, Lucas Henrique ouve e rebate os argumentos. É quando a discussão começa. Mais cedo, o professor citou o motorista de aplicativo durante o Sincerão, como alguém que quer fora do jogo.

"Eu falo para você ouvir, você é minha opção de voto, acabou", dispara Davi. "Fala que me quer fora do jogo, eu também quero", rebate Lucas Henrique.

"Tirado a jogador. Não tem argumento para falar, cala a boca", dispara Davi. Lucas se revolta com a fala e rebate. "Cala a boca, não! Eu falo o que eu quiser! Me respeita, eu não sou moleque", grita o brother.

Sister revoltada com Rodriguinho

Isabelle também se revoltou com as escolhas do Sincerão, especialmente de Rodriguinho, que colocou a mira de desprezo na sister. "Estou p***. Falar para mim que estou indo longe porque não consegue fazer leitura do meu jogo. Claro, eu não confio nele", diz Isabelle.

"Sonso, uma hora fala de uma para outra, outra hora fala de outra para outra", acrescenta a dançarina em conversa com Davi. "Ele pensa que todo mundo é besta, que ninguém percebe ele. Não passa confiança nas pessoas", afirma Isabelle.

Brother segue indignado

Após treta com Lucas Henrique, Davi segue reclamando na cozinha. O brother questiona os argumentos usados pelo professor durante o Sincerão. Pouco depois, o carioca chega no local e encara o baiano.

"Eu estava beleza, estava até quieto, mas gosta de mexer com quem está quieto", dispara Davi. Lucas Henrique chega neste momento e fica parado em frente a Davi, que está sentado na cozinha do VIP. "Falo mesmo. A boca é minha, eu falo o que eu quiser falar, e acabou. Se eu quiser falar que eu voto, eu voto, se eu quiser fazer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser", continua o baiano.

"O que foi, não gostou? Não gostou, não? Não posso fazer nada", diz Davi olhando para Lucas Henrique. O motorista por aplicativo continua: "A boca é minha, eu falo o que eu quiser". Lucas se retira logo depois e não responde o brother.

Isabelle x Matteus

A treta entre Davi e Lucas Henrique seguiu rendendo na cozinha da casa. Matteus tenta tranquilizar o baiano, mas Isabelle perde a paciência. A sister pede que o gaúcho deixe o brother se expressar.

"Calma!", pede Matteus, que é endossado por Beatriz. "Não é não, mano, porque você não está na pele", responde Davi. Leidy Elin concorda com a revolta do brother e diz: "Deixa ele xingar também, deixa ele botar para fora".

"Eu estou querendo falar porque eu me preocupo contigo, pessoa. Aí tu tá dizendo questão de 'mãe'", devolve Matteus. É quando Isabelle sai em defesa do motorista por aplicativo. "Deixa ele desabafar! Deixa ele falar! Você não sabe o que é estar ali e ouvir essas coisas", grita a sister.

Repercussão dos alvos

No Quarto Gnomo, Rodriguinho reclama sobre Isabelle e Davi. Mais cedo, a dupla posicionou o cantor como quem "despreza" durante a dinâmica. "Acho que ele quer isso, né?", comenta Rodriguinho, que ensaia como poderia falar o que pensa de Davi.

"Estou votando em você porque seu jogo é uma b*, você é um otário, fica gritando sem parar. É isso que você quer?'", diz. "A casa inteira te acha um babaca e ninguém te fala. Eu também te acho um babaca", fala Rodriguinho.Na sequência, o brother comenta sobre Isabelle: "Você só vive para dançar... Você quer isso, você quer seguidor. É uma b* seu jogo, sim!".

Plano do Tá com Nada

Os brothers organizam um plano para colocar todos os moradores da casa mais vigiada do Brasil no Tá com Nada. A ideia deles é comer a comida do VIP. A ideia parte de Pitel, que incentiva os brothers da Xepa. "A gente vai fazer uma coisa. A gente vai para o Tá com Nada", diz Pitel.

"Hoje de madrugada quando eles dormirem vai todo mundo comer a cozinha", afirma Pitel. "Por causa do aniversário do Rodriguinho. Você anima?", questiona Michel. "Óbvio, estou querendo fazer isso há um tempão", comemora Yasmin. No entanto, Rodriguinho impede que os brothers continuem com o plano.

