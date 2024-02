BBB 24: o que é, como ver e o que significa os 'emojis' do queridômetro

No Big Brother Brasil 24, todos os dias os participantes veem o queridômetro no telão da casa com vários "emojis". Essa dinâmica consiste na avaliação anônima diária dos “brothers” e “sisters” em relação aos colegas de confinamento.

A ferramenta surgiu na edição de 2017, onde os participantes poderiam votar no confessionário da casa e escolher entre 1 a 5 corações para os outros jogadores. A mudança para os emojis aconteceu em 2020. A classificação do Queridômetro é diária, incluindo emojis como:

- cobra, que significa uma pessoa falsa, ardiloso;

- vômito, que significa uma pessoa que dá repulsa;

- carinha feliz, que significa uma pessoa legal;

- carinha triste, que significa chateação e descontentamento;

- coração, que significa que a pessoa avaliada é querida;

- coração partido, que significa decepção;

- bomba, que significa que o participante é explosivo;

- banana, significa que o brother não tem atitude ou que não cumpre com o prometido, ficando em cima do muro e não tomando partid;o

- planta, que significa uma pessoa que não tem destaque na casa; que está apagado no jogo.

Em 2023, foram adicionados “alvo”, “mala”, “biscoito” e “nariz de Pinóquio”, que significam, respectivamente, que o participante está na mira, está incomodando com seu jeito de ser, quer chamar a atenção e mentiroso.

Como ver o queridômetro?

Os telespectadores do BBB 24 podem acompanhar o Queridômetro diariamente através do Globoplay, por volta das 12h, quando é finalizado a avaliação. Essa opção é válida somente para assinantes do serviço de streaming, porém, o gshow também costuma divulgar os principais destaques da dinâmica na página do reality.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)