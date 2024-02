BBB 24: Lucas Henrique é recordista de vitórias em provas na edição

Nesta segunda-feira (26), o BBB 24 completa 50 dias de jogo, vivências e disputa em várias provas. O carioca Lucas Henrique, 30, é o brother com mais vitórias em provas na casa. O professor de Educação Física venceu duas Provas do Líder, uma Prova do Anjo e uma Prova Bate e Volta. Na terceira disputa de liderança da temporada, Lucas levou a melhor na prova, em que os participantes precisaram responder perguntas em três fases.

VEJA MAIS

Além disso, também venceu a segunda disputa do Anjo, junto com Luigi. Os dois ficaram imunes. Já a segunda liderança veio em um momento certo do jogo, com pouco mais de um mês na casa mais vigiada. Após 9 horas de resistência, o brother levou a melhor na disputa e o foi o último a deixar a prova.

Uma semana depois, foi para o Paredão, mas se salvou na Prova Bate e Volta. A disputa foi baseada em sorte, sendo dividida em três fases. O professor, que competia com Matteus e Fernanda, escolheu o número certo nas duas primeiras fases, errou a terceira e, em uma nova rodada, acertou novamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)