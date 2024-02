BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (26)? Guerra declarada, dedo duro e frustração

A madrugada desta segunda-feira (26), após a formação do 10º Paredão do BBB 24, foi marcada por tensão e declarações de guerra entre os participantes. O clima na casa esquentou após a revelação dos votos e a Prova Bate e Volta. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Dedo duro do líder

A líder Beatriz usou o "Dedo Duro" da Central do Líder para descobrir o voto de Giovanna, que surpreendeu a todos ao votar em Wanessa. A revelação da líder, que estava com Alane, Davi e Matteus, gerou gritos de surpresa e deboche entre os brothers, que cogitaram a influência de MC Bin Laden na escolha.

"Por quê?" questiona Alane. "Por causa do Bin", cogita Matteus.

Bin Laden declara guerra

MC Bin Laden foi o mais votado da casa, com nove votos, mas conseguiu escapar vencendo a Prova Bate e Volta. Ao voltar da dinâmica, o brother não foi recebido com muito entusiasmo pela casa e se incomodou com os "parabéns" que recebeu.

"Você acha que eu sou igual aos outros, que recebe nove votos e fica 'firmão'? Vou bater com a panelinha aí toda hora", declarou Bin. Conversando com Lucas, o brother chegou a declarar guerra com o Quarto Fada, ao especular de quem recebeu os votos. "Com aquele quarto ali é guerra declarada. Já tenho dois alvos declarados", afirmou Bin.

Rodriguinho pedindo para sair

Rodriguinho criticou o discurso que Beatriz usou ao indicá-lo ao Paredão, mas o cantor seguiu flertando com o discurso de que tem vontade de deixar o reality. "Eu vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui", disse ele.

No entanto, esse discurso parece não convencer todos os brothers. Fernanda e Michel, do Quarto Gnomo, acreditam que essa atitude seja parte do jogo do cantor. "Amigo, vou ser bem sincera com você. Eu estou tranquila, estou de coração em paz, mas é só 'cachorrão'. Mesmo o Rodrigo falando sempre que quer sair...", desabafa Fernanda. "É do jogo dele", avalia Michel.

