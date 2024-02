BBB 24: décimo Paredão é formado por Rodriguinho, Fernanda e Lucas

Neste domingo (25), mais um Paredão foi formado no Big Brother Brasil 24. Dessa vez, o cantor Rodriguinho estreia na berlinda, sem direito a disputa na Prova Bate e Volta. Ele foi indicado pela Líder Beatriz, que colocou na mira também: Fernanda, Giovanna e Michel.

Além de Rodriguinho, Fernanda e Lucas formam o Paredão Triplo.

MC Bin Laden se salvou na Prova Bate e Volta.

A votação é para quem deve deixar a casa.

Formação do Paredão

Antes de escolher os participantes para compor o Paredão, o Anjo Michel, que estava imune, também imunizou Giovanna.

De acordo com a dinâmica da semana que começou com a Prova do Líder em dupla, Beatriz e Isabelle venceram a disputa, a primeira ficou com a liderança e a segunda com R$ 44 mil. Por conta disse Bia indicou Rodriguinho, e em seguida Isabelle precisou indicar uma pessoa também para o Paredão, ela escolheu Lucas.

Na sequência, Leidy Elin que arrematou o Poder Curinga, indicou a Fernanda direto para o Paredão.

Apenas três pessoas foram votadas na casa: Wanessa, Davi e MC Bin Laden. O último foi para a berlinda por receber nove votos.

Na Prova Bate e Volta, MC Bin Laden se salvou.