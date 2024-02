BBB 24: Alane fala sobre projetos para a Ilha do Combu: 'A gente conseguiria fazer isso'

Em mais um dia de confinamento no BBB 24, a paraense Alane Dias falou sobre sua cidade de origem. Durante uma conversa com Beatriz e Matteus, a bailarina apresentou o tecnobrega e a Ilha do Combu à dupla. Ainda no bate-papo, a sister falou sobre o desejo de realizar projetos sociais para melhorar a qualidade de vida da população habitante na ilha localizada em Belém.

Alane explicou aos colegas de confinamento que, no Combu, algumas pessoas vivem sem saneamento básico adequado. Segundo a sister, as crianças habitantes do local acabam correndo risco de contaminação ao tomar banho no rio.

"É na beira do rio, então as crianças tomam banho, depois vão para o banheiro e o que sai do banheiro, muitas vezes vai para o rio. É uma coisa que me pega muito assim, porque agora está sendo muito mais turístico lá", iniciou.

Em seguida, a paraense citou o desejo de realizar projetos que beneficiem o dia a dia da população local, para além de oficinas de arte, teatro e dança, suas áreas de atuação. "Projetos que contribuam para eles. É claro que se eu der aula de teatro, balé, vai ser incrível, mas não vai auxiliar, de alguma forma, na sobrevivência mesmo das pessoas, sabe?", comentou.

Alane também explicou que a visibilidade após a saída do BBB ajudaria na realização dos projetos. Depois, Beatriz e Matteus concordaram com a ideia proposta pela amiga. "Vamos fazer!", disse Bia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)