BBB 24: 'Até a Bruna Marquezine erra', brinca Alane após contar sobre sonho inusitado com a atriz

A paraense Alane Dias, do BBB 24, teve um sonho curioso envolvendo a atriz Bruna Marquezine no início da noite deste domingo (18). Em conversa com Beatriz, que também está no Castigo do Mostro com a bailarina, revelou que interpretou o sonho como uma mensagem sobre seu jogo dentro da casa.

"Sonhei que estava em Londres com o filho da Bruna Marquezine. Ela também estava lá. Aí uma hora eu começava a cantar: 'Sou errada, sou errante...', e a Bruna Marquezine começava a cantar junto comigo. E eu pensei: 'Nossa, até a Bruna Marquezine tá cantando. Ou seja, até a Bruna Marquezine erra'. Aí eu acordei", disse rindo a paraense.

Beatriz perguntou à amiga se a sister tinha pensando no sonho ou se realmente ela contou para Alane. “Só cantei com ela. Aí passou cinco minutos e eu pensei: a Bruna Marquezine tá querendo me avisar que eu tô errando”, disparou a bailarina.

“Queria a Bruna Marquezine vendo essa cena”, rebateu Beatriz.