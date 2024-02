BBB 24: Alane recebe apoio de paraenses em homenagem exibida na Times Square; assista

A paraense Alane Dias recebeu uma homenagem na Time Square, em Nova Iorque, na noite deste domingo (11), do seu fã clube na internet. Nos telões da famosa avenida, foram exibidas imagens da bailarina dentro e fora do confinamento, além de frases de apoio e mensagens do público nortista demonstrando torcida pela sister. As imagens foram compartilhadas pelo perfil “Tacacá da Alane”, como se autodenomina os fãs da participante. Assista:

VEJA MAIS

Segundo o fã clube, a homenagem foi organizada à paraense pelo fato dela estar recebendo comentários “negativos e desrespeitosos, assim como publicações contendo fake news” nas redes sociais e mídias, além de torcidas adversárias.

“Alane, você nunca estará sozinha! O seu povo está muito orgulhoso com a sua participação no programa. Você tem levado a cultura popular para todo Brasil, nós somos muito gratos e nos sentimos representados por você. Antes você só tinha a @alinediasbailarina e ela te tinha, agora você tem quase 9 milhões de paraenses para chamar de família!”, escreveu o administrador da página na publicação.

Nos comentários, muitos fãs e admiradores reagiram positivamente e deram apoio à sister. A mãe da Alane, Aline, agradeceu o carinho pela filha: "Quanto amor, quanto carinho! Obrigada gente, o amor e a energia de todos vocês e tão grande, que chega no coração da NOSSA Alane”.