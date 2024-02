BBB 24: Alane canta clássico de Pinduca na casa do Big Brother; assista

Já deu pra perceber que Alane é fã de carteirinha do carimbó. A sister do BBB24, na tarde desta sexta-feira (09), aproveitou para descansar no jardim do BBB24 improvisou, usando um banco, um carimbó, cantando ‘Sinhá Pureza’, um clássico do cantor Pinduca. Assista:

A atriz canta com frequência músicas populares da cultura nortista e essa não é a primeira vez que Alane canta essa música. Em outro momento, a atriz cantou 'Sinhá Pureza' enquanto fazia esteira no BBB24.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e recebeu comentários dos internautas.