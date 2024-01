BBB 24: Alane canta e dança carimbó de Pinduca enquanto faz esteira

Alane Dias e Marcus Vinícius são os representantes paraenses na casa do BBB24. A dupla sempre traz muitas referências da cultura do estado para os fãs do reality. Na tarde desta terça-feira (16), Alane, enquanto fazia um ‘cardio’ na academia da casa, cantava e dançava um hit de Pinduca: ‘Sinhá Pureza’.

Alane é fã declarada da música do norte. A modelo já representou cantando músicas de Dona Onete, Manu Bahtidão, vários tecnomelodys famosos e já até meteu o ‘treme’ durante uma prova de resistência. A sister também já viralizou falando sobre o Círio de Nazaré e a maniçoba.

O famoso carimbó fez sucesso em todo o Brasil em 1974, na voz da cantora carioca Eliana Pittman. Ela reverberou para todo o país o tema que o público do norte do país conhecia na voz do autor, Pinduca.