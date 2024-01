BBB 24: brothers se jogam na pista de dança ao som de Manu Bahtidão, em festa de reality; assista

Na primeira festa do BBB 24, nesta quarta-feira (10), os participantes se jogaram na pista de dança. Após show do Menos é Mais com particpação de Belo, tocaram diversas músicas nacionais, até que eles foram surpreendidos com 'Daqui Pra Sempre', de Manu Bahtidão.

A maioria dos brothers e sisters cantaram a música, mas já na introdução, os paraenses Alane Dias e Marcus Vinicius vibraram com a canção.

No meio da música, os paraenses chegaram a gritar: "Endoida, C@r@lh@!". A gíria paraense, que significa vibração, é bastante conhecida pelo Brasil. Ela ganhou destaque com a vinda de Anitta em Belém para gravar o clipe "No chão novinha", em 2021.

Depois disso, vários artistas se depararam com a expressão em shows no Pará.

Alane e Marcus Vinicius dançaram a música toda na pista de dança com muita empolgação.