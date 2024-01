BBB 24: entrada de Belo na festa deixa internautas chocados e apreensivos; assista

A internet ficou enlouquecida com a chegada do cantor Belo na Festa Rexona, do BBB 24, nesta quarta-feira (10). O cantor fez uma entrada triunfal em seu primeiro show no Big Brother Brasil! Ele simplesmente desceu do alto em uma plataforma presa a um cabo de aço, assim como ele também estava, amarrado por meio de um cinto.

Os brothers e sisters foram à loucura com a chegada do cantor, que fez uma participação surpresa com o grupo Menos É Mais.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

Porém, a estrutura balançava bastante e, claro, o público ficou preocupado com o cantor. Belo chegou a se desequilibrar quando a estrutura tocou o chão.

Só que a web foi além disso! Internautas ficaram empolgadíssimos com a chegada apoteótica de Belo.