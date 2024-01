BBB 24: Wanessa Camargo diz que 'as crianças estão adorando' Isis Valverde

Wanessa Camargo tem falado bastante sobre a sua vida no BBB 24. Ela comenta sobre as suas relações e vivências sem se oprimir.

Em uma das conversas na casa, ela citou o ex-marido Marcus Buaiz, que agora está noivo da atriz Isis Valverde. Foi a primeira vez que Wanessa falou sobre o pai de seus filhos.

Em conversa com a manaura Isabelle Nogueira, ela comentou sobre a relação de Isis com José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos, frutos do casamento com Marcus, com quem viveu por 17 anos.

"Ele está ótimo, feliz, ele vai casar primeiro que eu. A menina é super gente boa, as crianças estão adorando ela, está tudo tão legal", disparou a cantora no reality show, ao citar o ex.

Atualmente, Wanessa voltou a namorar o ex-ator Dado Dolabella. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2022.