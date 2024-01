BBB 24: Zilu diz estar maratonando o reality para acompanhar Wanessa: 'Só vou dormir quando ela for'

Zilu Camargo, mãe da cantora Wanessa Camargo, está mergulhando de cabeça no Big Brother Brasil 24 em uma verdadeira maratona do reality show para não perder um segundo sequer das participações de sua filha.

VEJA MAIS

"Galera, manda esse povo do BBB dormir. Porque, enquanto eles estiverem acordados, e a Wanessa estiver falando, eu tô aqui também. Ela tá lá no Quarto do Líder agora, tomando um negocinho que ela gosta [...]. Eu fico aqui ligadona, gente, só vou dormir quando ela for dormir", declarou Zilu através de seus Stories no Instagram.

A ex-esposa de Zezé Di Camargo revelou estar preocupada com sua rotina, mas não esconde a felicidade pela participação de Wanessa no BBB 24. "Meu Deus, o que será de mim nesses dias todos? A Wanessa vai ficar no BBB, se Deus quiser, vai ficar até o final, e eu vou ficar com ela acordada todos os dias. Mãe sofre, mas estou tão feliz pela minha filha", completou Zilu em apoio à filha.

No primeiro dia do reality, a mãe de Wanessa já conquistou as redes sociais ao brincar com a situação inusitada de ver sua filha lavando louça na casa. Nas redes sociais, Zilu compartilhou uma imagem apontando para a TV, onde a cantora estava na cozinha ao lado de outros confinados. "Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha Wanessa lavando louça. Quem aí se identifica?", escreveu ela.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)