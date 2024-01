BBB 24: O que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 10? Choro de emparedados e formação de grupo

A formação do primeiro paredão do BBB24 causou movimentações intensas no reality e o início das primeiras desavenças entre participantes. A líder Deniziane cumpriu sua palavra e indicou Maycon para o paredão, deixando claro que já havia conversado com ele sobre sua decisão. Giovanna, participante que entrou por escolha da casa, foi a mais votada na formação do paredão, recebendo 7 votos. Yasmin Brunet foi a 2ª mais votada, com 5 votos, compondo assim o paredão triplo desta primeira semana.

EMPAREDADOS

Maycon se demonstrou bastante abalado com a indicação da líder Deniziane. Mesmo sendo alertado antecipadamente pela sister, o cozinheiro chocou no quarto fada, e em seguida, foi consolado pelo paraense Marcus Vinicius.

"É uma oportunidade que você tem agora para mostrar, esses próximos dias, aquilo que você falou que veio fazer aqui. Curtir, jogar, brincar, vive isso aí cara", disse o comissário de voo para tentar animar Maycon. No entanto, o cozinheiro seguiu abalado e triste com a situação. "Mano, no primeiro, velho. No primeiro é muito pesado, tá ligado?", respondeu o emparedado.

Outro emparedado que não segurou as lágrimas foi Giovanna. A mineira desabafou com outros participantes sobre o distanciamento do seu sonho de viver o reality. "É muito difícil. A gente sabe o tanto que a gente quer estar aqui, a qualquer custo [...] É um trem que parece que, cada vez que estou chegando, o trem está se distanciando mais", disse.

Já Yasmin Brunet demonstrou surpresa e irritação com os votos que recebeu. Em conversa com outros participantes, ela garantiu que irá se vingar de todos que votaram nela. "Esses caras, se a gente voltar desse paredão, a gente vai atrás de um a um", disse a emparedada.

Apesar da resposta de ataque, a modelo confessou à Wanessa Camargo que tem medo de deixar o BBB24 neste paredão.

“Estou com muito medo de sair de primeira, juro", declarou. A cantora afirmou que a modelo não deixará o programa. "Eu acho que você não sai, de verdade, porque você é uma pessoa que a gente quer conhecer mais. Estou vendo nos seus olhos que você tem muita coisa para mostrar", comentou Wanessa.

VOTO COMBINADO

Para Rodriguinho, o emparedamento de Yasmin Brunet se deu por combinação de votos. O cantor levantou essa hipótese durante uma conversa com a líder Deniziane. "Foi nítido que o voto foi combinado, não foi? Foi nítido. Você falou que iria nele... O que ele falou? Quem puxou o bonde? Ele", disse o brother, que só recebeu um voto na noite passada.

Momento depois após a formação do paredão, Maycon se aproximou de Yasmin Brunet para conversar e justificar seu voto na modelo. “Eu fiz para me proteger", alegou o cozinheiro. Segundo o emparedado, outros participantes também sentiram a modelo mais distante e por isso votaram nela.

Apesar do voto na modelo, Maycon garantiu que a movimentação faz parte do jogo e que quer ser amigo de Brunet.

No entanto, Yasmin Brunet não parece ter acreditado nas palavras de Maycon. Durante a conversa, ela afirmou que os votos foram sim combinados. "Vocês combinaram voto. Você não puxou, você combinou, disse ela para o cozinheiro, que seguiu negando a acusação.

PANELINHA?

Diante das acusações sobre combinação de voto, os participantes MC Bin Laden e Lucas Pizane fizeram questão de negar que fazem parte de alguma panelinha. A defesa veio durante um bate-papo com Vanessa Lopes, no quarto Gnomo, onde os Brothers contaram que apenas conversaram sobre voto com algumas pessoas

"Aquilo ali não é um grupo para mim. Teve uma conversa no quarto, com algumas pessoas, sobre voto. Três pessoas conversaram e se acertaram. Não estou fechado com todo mundo, não", declarou MC Bin Laden.

Apesar das afirmações de Bin Laden, para alguns participantes a formação de grupos no BBB24 já está decretada. Essa foi a conclusão de Leidy Elin, Alana e Deniziane, durante uma conversa no Quarto do Líder. "Tem três grupos na casa", afirmou Leidy. "A gente", respondeu Alane. "Nanda, Pitel, Pizane e Bin, e as meninas que chegaram agora. Todo mundo combinou voto, a gente não", concluiu a trancista.

NOVA ALIANÇA

Yasmin Brunet declarou para Wanessa Camargo que as duas precisam formar um grupo no reality, a cantora concordou com a ideia. "A gente precisa fazer um grupo, real. Aqui ninguém ganha sem grupo, eu percebi isso já", disse. "A gente está sem grupo", respondeu Wanessa. A modelo, então, afirmou que os brothers presentes no quarto já são o grupo delas. "Se quiser também, você é nosso grupo. Mas eu não sei se você já tem", completou.

Beatriz, que também estava no quarto, perguntou a Yasmin se haveria uma boa relação dela com Vanessa Lopes, já que inicialmente as duas teriam um atrito começado fora do reality. A modelo garantiu que pode existir uma aliança com a influencer. "Eu me apaixonei por ela, eu teria ela no meu grupo 1000%", respondeu a emparedada.

ROMANCE NO AR

O BBB24 mal começou e alguns participantes já estão falando em possíveis relações amorosas no reality. Na área externa da casa, Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Pizane e Nizam comentaram sobre os possíveis casais que podem se formar na casa. Segundo a confeiteira, Nizam deveria investir em Alane. “Faz todo sentido", declarou. Em resposta, o participante pareceu concordar com a ideia. "Vai rolar", respondeu.