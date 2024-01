BBB 24: Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet formam o primeiro paredão

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 24. A votação aberta, formada ao vivo nesta segunda-feira (9), foi comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A líder Deniziane mandou Maycon direto para a berlinda, Giovanna e Yasmin Brunet foram as mais votadas pela casa, consecutivamente.

A líder justificou a sua indicação: "Por afinidade, a gente não teve tanta conectividade".

Em ordem alfabética, os emparedados justificaram a sua permanência. "Eu acabei de chegar. Tem 24 horas que estou aqui. Quero muito aproveitar essa casa", disse Giovanna.

Maycon se emocionou na sua fala: "Eu vim jogar, eu vim brincar. Estou jogando, estou correndo. Quero muito viver esse sonho até o final".

Já Yasmin, falou sobre mudanças: "Eu quero mostrar mais quem eu sou. Eu quero me jogar, me divertir, viver essa experiência. Mostrar todas as Yasmins que tem dentro e mim".

Em seguida, Deniziane pegou uma urna na dispensa para que os brothers e sisters fossem sendo escolhidos para votarem ao vivo. Ela realizava o sorteio da ordem da votação.

Veja como cada participante votou

- Maycon vota em Yasmin Brunet: "É um jogo de convivência (...). Tem se aberto pouco".

- Alane vota em Giovanna: "Das pessoas que chegaram, a pessoa que menos tive interação foi a Giovanna".

- Lucas Luigi vota em Yasmin Brunet: "Um conjunto, todos pararam para escutar um ao outro e na hora da apresentação a Yasmin fugiu".

- Rodriguinho vota em Thalyta: "Não tenho um motivo certo. Porque tenho que escolher alguém".

- Fernanda vota em Giovanna: "Das que chegaram foi a que menos bateu".

- Giovanna Pitel vota em Giovanna: "De todas foi a que eu senti menos abertura".

- MC Bin Laden vota em Giovanna: "Por opção de jogo".

- Vinicius Rodrigues vota em Giovanna: "Por estratégia do grupo".

- Giovanna vota em Giovanna Pitel: "Ontem, quando estava arrumando a cama, eu senti que foi a pessoa menos solicita".

- Leidy Elin vota em Giovanna: "Por afinidade. Foi a que menos conversei".

- Wanessa Camargo vota em Lucas Henrique: "Foi o que menos conversei".

- Davi vota em Rodriguinho: "Eu vejo que ele se afasta muito da galera, fica mais de canto e observando".

- Juninho vota em Yasmin Brunet: "Senti que ela foi a que menos se adaptou ao jogo até o momento".

- Lucas Pizane vota em Raquele: "Pouco tempo para material avaliativo".

- Isabelle vota em Matteus: "Vou ter que votar nele porque a gente não teve tempo de conversar".

- Thalyta vota em Giovanna Pitel: "Eu não senti uma abertura".

- Beatriz vota em Fernanda: "Ela me recebeu muito bem, mas aconteceram dois ocorridos no banheiro que me deixaram desconfortável".

- Michel vota em Giovanna Pitel: "Eu senti que não olhou nos meus olhos".

- Marcus Vinicius vota em MC Bin Laden: "A pessoa que conversei menos".

- Raquele vota em Giovanna Pitel: "A pessoa que eu tive menos conversa. Senti um pouco mais distante".

- Lucas Henrique vota em Yasmin Brunet: "Foi a pessoa que eu menos troquei".

- Vanessa Lopes vota em Raquele: "Por afinidade".

- Yasmin Brunet vota em Lucas Luigi: "Por questões de decepção".

- Nizam vota em Yasmin Brunet: "Por questões de afinidade. Quero ver mais dessa pessoa".

- Matteus vota em Giovanna: "Os guris todos votaram na Giovanna, vou votar na Giovanna. Nada contra".