BBB 24: Tadeu Schmidt conversa com Vinicius sobre Prova do Líder

Durante transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 24 desta terça-feira (9), foram exibidas imagens do apresentador Tadeu Schmidt conversando com o paratleta Vinicius Rodrigues. O brother foi chamado no confessionário para falar sobre a Prova do Líder.

Ao participar do desafio durante a noite desta segunda-feira (8), o participante amputado precisou retirar a prótese usada na perna esquerda. A cena gerou um debate na web, mas foi explicada hoje.

Em outro momento da disputa, ele trocou a prótese.

"Antes de começar a prova, eu estava nessa dúvida de qual perna era ideal para usar. Agora, eu já sei que é para usar [a protese] à prova d'agua todas as vezes. Mas a prova em si foi muito emocionante, eu vivi muita coisa", disse o brother.

Vinicius falou ainda sobre a decisão de realizar parte da prova sem a prótese e depois trocá-la. Ele explicou que a decisão foi "algo mais instintivo": "Eu falei: 'consigo desse jeito aqui, vai dar certo, vou pular aqui'. Depois que troquei foi só entrega".

Sobre as brincadeiras, Vinicius também falou. "Você tem que ter direito de fala. Sou um cara amputado, tenho autoridade para brincar e esse foi gatilho para quebrar esse clima meio chato", pontuou. "Estamos aqui para aprender junto, sobre a deficiência, sobre a pessoa com deficiência. Qualquer coisa você fala daí, a gente fala daqui", disse Tadeu.

O paratleta levou três próteses diferentes para o programa, uma para cada tipo de situação.