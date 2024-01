BBB24: Deniziane vence a 1ª prova do líder

A sister Deniziane se consagrou como a primeira líder do BBB24, após ficar mais de 16 horas na prova de resistência. Além da liderança e imunidade, a participante ganhou um carro 0 km da Chevrolet. Deniziane disputava a liderança ao lado de Matteus, que acabou sendo eliminado. Ele parabenizou a sister pela vitória. "Parabéns! Deus abençoe. O teu guri merece, que vocês sejam muitos felizes! A gente vai conquistar muitas coisas", disse o brother.

A mineira - natural de Esmeraldas - chorou bastante durante a comemoração da liderança. "Meu Deus, eu nem acredito que eu consegui", disse a fisioterapeuta. Ao voltar para a casa, foi recebida com festa pelos outros participantes, que aguardavam ansiosos para saber quem havia vencido a prova.

Também na disputa, Matteus segurou o quanto pode - a fome, sede e as necessidades fisiológicas em busca do título mais aguardado, que era o primeiro reinado da casa mais vigiada do Brasil.



Pelo cronograma, ainda hoje (09) à noite, a partir das 22h30, haverá a consagração do título e formação do temido paredão, que será transmitido ao vivo pela TV Globo.