BBB24: Marcus Vinicius é eliminado da prova do líder

O participante paraense Marcus Vinicius, após mais de 14 horas resistindo, foi eliminado da prova do líder do BBB 24, na tarde desta terça-feira (09). Eram quase 18h quando o paraense saiu da prova, deixando apenas os participantes Deniziane e Matteus na disputa pela primeira liderança do reality.

Mais cedo, Marcos Vinicius chegou a derramar lágrimas durante a prova, enquanto buscava palavras de incentivo para continuar persistindo.