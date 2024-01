Participantes BBB 24: conheça o paraense Marcus Vinicius que está no grupo Pipoca; vídeo

O paraense Marcus Vinicius, 30 anos, está no BBB 24! No grupo Pipoca, o brother já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos se mudou para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde trabalha em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo.

O brother também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Marcus Vinicius se considera alegre, teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica, já que está em busca de realizar seus sonhos. Está solteiro e revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto. Declara que posicionamento e opinião não lhe faltam. Afirma, ainda, ter uma liderança nata quando em grupo, embora tenha dificuldade de respeitar o tempo do outro. “Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”, comenta, apontando uma qualidade.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.