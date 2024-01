Participantes BBB 24: conheça Beatriz, vendedora, que está no grupo Pipoca

A vendedora Beatriz é a mais nova integrante do time pipoca do BBB 24. De Guarulhos, São Paulo, Beatriz tem 23 anos, é formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles, a partir de venda de mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica.

“Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca.

Hoje atua como divulgadora de lojas no Brás, onde chega por volta das três da manhã e é conhecida pelo jeito espontâneo de anunciar os produtos. A paulista está solteira. Afirma que é muito intensa e que, em um primeiro momento, seu jeito expansivo de se comunicar chama a atenção e costuma dividir opiniões entre “ame ou odeie”. Mas ela ressalva que, no fundo, é uma mulher muito alegre e autêntica, que tem garra de viver. “Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, descreve sobre sua personalidade. Acrescenta que odeia injustiça e que não gosta de pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.