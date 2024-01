Participantes BBB 24: conheça Deniziane, fisioterapeuta, que faz parte do grupo Pipoca

Deniziane é a mais nova anunciada no time pipoca do Big Brother Brasil, o BBB 24. É natural de Esmeraldas, mas mora em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem 29 anos e é fisioterapeuta. Apesar de a família viver uma escassez de recursos, houve espaço para diversão.

A morena conta que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com a irmã gêmea e outras duas irmãs. Foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga.

Por não gostar tanto de seu nome, prefere ser chamada pelo apelido Anny. Sabe bordar e admite adorar baladas e festas. Gosta mais ainda de jogar futebol com o filho. Acredita que a maternidade chegou para mudá-la. Assume que gosta de ser o centro das atenções e que não tem medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”, justifica. Considera-se competitiva e muito agitada, por isso quem é muito devagar a irrita. Conta que todos dizem que ela é engraçada.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.