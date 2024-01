Participantes BBB 24: saiba quem é Yasmin Brunet, modelo que está no Camarote do Big Brother Brasil

A modelo e atriz Yasmin Brunet, hoje com 35 anos, fará parte do elenco do BBB 24. Natural do Rio de Janeiro, ela é filha da também modelo Luiza Brunet. Seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week aos 13 anos. Já aos 17, foi morar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde residiu por nove anos para se dedicar às passarelas. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior.

Como atriz, Yasmin Brunet fez a parte do elenco da novela ‘Verdades Secretas’. Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais –, da qual se orgulha muito.

Yasmin se caracteriza como uma pessoa muito competitiva, que trouxe da vivência do universo da moda. “Sou completamente maluca, mas uma maluca do bem. Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica”, define-se.

Acostumada a estar em evidência, desde nova a modelo diz ter tido que lidar com a exposição e revela que já sofreu com mentiras a seu respeito, por isso uma das coisas de que não gosta é lidar com inverdades sobre seu caráter. Solteira, declara ter uma relação bem próxima à família, especialmente com o pai, a mãe e o irmão.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.