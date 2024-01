Participantes BBB 24: conheça o músico Lucas Pizane que está no grupo Pipoca

O terceiro Pipoca confirmado no BBB 24 é Lucas Pizane. O músico, de 22 anos, nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Ele se mudou com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. “Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, conta ele.

O brother diz ter se encontrado na música. Atualmente, ele é cantor e estudante de Produção Cultural.

O baiano, que já integrou duas bandas regionais, destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

VEJA MAIS

Extrovertido, espontâneo e sincero: assim se define. “Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”, ressalva. Lucas conta, ainda, que é expansivo e que gosta de se sentir amado e de estar sob os holofotes. Sobre estar solteiro, brinca: “Meu erro é amar demais”.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)