BBB 24: paraense Marcus Vinicius, do Grupo Pipoca, conseguiu entrar no reality após 13 anos tentando

O paraense Marcus Vinicius, de 30 anos, que está no Grupo Pipoca do BBB 24, tentou por 13 anos entrar no reality show. No perfil do Instagram, após ser anunciado nesta sexta-feira (5) como um dos integrantes do programa, a equipe dele publicou que este era um “sonho de infância” que se tornou real para o comissário de voo.

“Depois de todos esses anos assistindo, votando e vibrando intensamente, vai ser lindo compartilhar com vocês esse momento”, disse em um trecho da publicação.

Nos comentários, o brother recebeu mensagens de incentivo dos seguidores, a grande maioria paraenses, que se alegraram com a entrada do conterrâneo. “Meu campeão”, escreveu uma amiga próxima a Marcos Vinicius. “Já tem a minha torcida”, disse um segundo. “Agora, sim, um paraense de Belém do Pará de verdade”, escreveu um terceiro.

Conheça o perfil do paraense Marcus Vinicius que entrou no BBB 24

Marcus Vinicius já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos se mudou para a cidade de Guarulhos, em São Paulo (SP), onde trabalha em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo.

O brother também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Marcus Vinicius se considera alegre, teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica, já que está em busca de realizar seus sonhos. Está solteiro e revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto.