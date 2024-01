Participantes BBB 24: conheça a Giovanna que está no grupo Pipoca do Big Brother Brasil

A Globo divulgou uma nova leva de jogadores do BBB 24. Dessa vez, entrou para a casa mais vigiada do Brasil a alagoana de Maceió, Giovanna de 24 anos. A nordestina é assistente social. Nasceu em um bairro periférico e vem de uma família predominantemente feminina. Na infância, tinha o hábito de catar sururu para comer. Trabalha desde os 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está com seu companheiro há dez anos.



Admite que, no dia a dia, é uma pessoa espaçosa e um pouco desatenta. Mas garante que não passa despercebida: fala alto, é comunicativa, alto-astral, engraçada e muito transparente.

“O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim”, brinca ela, que ainda conta ter a expectativa de despertar identificação no público enquanto estiver confinada no programa.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.