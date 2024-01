Participantes BBB 24: saiba quem é Vanessa Lopes, dançarina que está no Camarote

A brasiliense Vanessa Lopes tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre foi ligada às artes e aos esportes, e as competições de dança fizeram parte de sua vida. Por hobby, começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar. Hoje, Vanessa Lopes se orgulha de ser chamada para apresentar premiações e já ter sido premiada ela mesma. Depois de bater recordes de engajamento em seus perfis, diz: “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata.”



Profissionalmente, acredita que seu diferencial é a constância, e conta que o carisma sempre foi apontado como característica por outras pessoas. Solteira, afirma ser bastante ponderada nos relacionamentos: “Sou uma pessoa muito criteriosa, então não sei se me apaixonaria”, destaca ela, que deixa claro que só quer se divertir e aproveitar as oportunidades que a vida lhe der. “Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente”, comenta Vanessa, que também se descreve como uma mulher comunicativa e sociável. Ler livros sobre Psicologia e estudar a mente humana estão entre seus hobbies. Segundo a influenciadora, seu senso de justiça é tão grande que, às vezes, extrapola: compra mais as brigas dos outros do que as dela mesma.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.