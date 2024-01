Participantes BBB 24: conheça o gaúcho Matteus que está no grupo Pipoca do Big Brother Brasil

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Passou boa parte da vida no campo e tem muito orgulho das tradições de sua região. O brother foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna, os dois trabalham juntos em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária.

Matteus por morar na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e, mesmo assim, conseguiu chegar ao curso superior. Já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

O brother se descreve como um homem de bom coração e sensível: “Sou muito tranquilo, tenho o coração grande, mas não sou muito fã de ironia”, pontua. Diz que se doa muito às pessoas e que é muito apegado à avó, com quem mora, mas ainda está solteiro. Conta que se emociona com facilidade quando fala da família e do campo, mas que é rígido nas próprias convicções. Nas horas vagas, pratica esportes e musculação.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.

