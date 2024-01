BBB 24: veja como paraense Marcus Vinicius contou aos amigos que ia entrar no reality

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, o paraense Marcus Vinicius, que está no BBB 24, no Grupo Pipoca, deixou um recado em vídeo para os amigos anunciando que foi escolhido para participar do reality show. Sorridente e animado, o comissário de voo diz aos risos: “Calma! Não me matem. Eu não ia contar, não adianta”. Em seguida, revela que precisou guardar segredo para manter sua entrada no programa e afirmou que “amava demais” as colegas citadas no vídeo. O conteúdo foi compartilhado com exclusividade pelo colunista Christian Emanoel em seu perfil do Instagram na noite desta sexta-feira (5).

Na publicação, o colunista revelou que Marcus Vinicius viveu sua infância e adolescência no Conjunto Maguari, em Belém. “Promete causar muito na casa”, diz um trecho da legenda. Assista ao vídeo:

Saiba quem é o paraense que entrou no BBB 24

Marcus Vinicius, de 30 anos, já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos se mudou para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde trabalha em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo.