Participantes BBB 24: o ex-atleta Nizam é de São Paulo e está no grupo Pipoca do Big Brother Brasil

O baladeiro Nizam, de 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Nascido na Mooca, em São Paulo, é filho de pai e mãe libaneses, por isso foi criado em meio à cultura da região. O brother chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo.

Ele ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo. Após dez anos viajando pelo mundo, passou por 62 países e aprendeu a falar três idiomas. Voltou ao Brasil em 2022. Passou por momentos difíceis nos últimos anos, com a morte do pai e um assalto à própria casa; agora está desempregado.

Atualmente está solteiro. Nizam mora sozinho e gosta muito de jogar videogame, o basquete se tornou um hobby, assim como o futebol com os amigos. O brother curte baladas e festas e diz ser extrovertido. Destaca como traços de sua personalidade a fidelidade, a justiça e a verdade. “Tudo da minha vida me trouxe até aqui. Tenho muita história para contar”, garante. Nizam também afirma ter boa comunicação com todo tipo de pessoa.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.