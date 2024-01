BBB 24: Giovanna pergunta a Rodriguinho se o cantor é do grupo Pipoca e vira meme

É normal que alguns membros da casa, no grupo Pipoca, não conheçam alguns integrantes do grupo Camarote. Mas, Giovanna, que conquistou a entrada por meio de votação do público, durante um momento de apresentação dos novos moradores da casa, questionou se o cantor de pagode Rodriguinho pertencia ao grupo Pipoca. E os internautas, claro, não perdoaram!

"Você é pipoca?", disparou a nutricionista sem reconhecer o cantor e compositor. Rodriguinho nega e a sister, então, volta a questionar ele: "E quem é você?".

Os fãs do reality e do cantor não deixaram de zoar a sister. Na web, o momento divertido de Giovanna e Rodriguinho virou meme.

Veja os comentários: